Ambulantes que atuam sem registro nas ruas do Município têm oportunidade de regularizar a situação. A Prefeitura abriu cadastramento de ambulante para futuras licenças. Os locais de atuação ainda serão definidos.

Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Rua José Bonifácio, 404, 3º andar, no Centro.

Fiscalização – A Secretaria de Comércio tem realizado fiscalizações e autuando quem está comercializando de forma ilegal. Já foram apreendidos dezenas de materiais ilegais. A Secretaria já autuou empresas e intimou comerciantes. Além disso, distribuiu panfletos aos consumidores, alertando sobre os riscos de comprar mercadorias com procedência duvidosa. A ação se repetirá sem aviso prévio nas próximas semanas, em dias, horários e locais estratégicos, com a cooperação das polícias Militar e Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM).