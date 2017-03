Desde segunda-feira (20) a Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios Portuários (Secinp), em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Semam) de São Vicente, realiza ação fiscalizatória em ferros velhos instalados em toda a Cidade.

Até o momento, foram realizadas 27 visitas em estabelecimentos cadastrados pela Secinp, sendo emitidas 10 notificações por irregularidades, desde a falta de afixação do alvará em local visível, até falta de renovação do mesmo. Também foram encontrados seis estabelecimentos clandestinos, com pedido de encerramento imediato das atividades.

A equipe da Semam constatou o descarte de materiais contaminantes durante a fiscalização. Em sua maioria, foram encontrados óleos de máquinas e baterias de carro. A ação continua durante a semana na região insular e área continental.