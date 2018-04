Quem gosta de história em quadrinhos, de danças urbanas e de pintura pode aproveitar a iniciativa da Secretaria de Cultura de São Vicente (Secult) que vai disponibilizar 200 vagas gratuitas para novos cursos. A ação é uma parceria entre a Secult de São Vicente e Secretaria de Cultura do Estado, através do Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura – Poiesis. As inscrições estão abertas, com cursos na região insular e área continental.

As inscrições para História em Quadrinhos, Danças Urbanas e para o projeto Tela, Tinta e Talento podem ser feitas nas Oficinas Culturais Osvaldo Névola Filho (Rua Tenente Durval do Amaral, 72 - Catiapoã), de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Já na Área Continental, as inscrições para o curso de Danças Urbanas são na Academia da Saúde (Praça Sebastião Augusto da Silva – antiga Praça 45, Humaitá).

Para o projeto Tela,Tinta e Talento e para o curso de Danças Urbanas, a idade mínima é de 9 anos. Já para o curso de História em Quadrinhos a idade mínima é de 16 anos e é necessário saber desenhar. As aulas iniciam dia 14 de maio. O curso de Pintura em Tela do projeto “Tela,Tinta e Talento” tem como objetivo ocupar os espaços da Cidade com artes plásticas.