A Secretaria de Transportes de São Vicente iniciou, na última terça-feira (21), uma série de fiscalizações à vans que fazem o transporte no Município. O primeiro dia foi agitado para os agentes da Setrans, que fizeram a vistoria, na Avenida Ayrton Senna, de mais de 35 veículos. Duas vans acabaram sendo autuadas.

Antes de serem iniciadas as fiscalizações, a Setrans realizou reuniões com a Cooperativa e com as setes associações que fazem o transporte municipal, explicou o secretário de Transportes, Cel. Alexandre Almeida Costa. “A partir de agora, as fiscalizações serão rotineiras. Nosso objetivo é garantir a segurança maior dos seguranças e dos passageiros”, explicou.

Nessa primeira fiscalização, das duas vans que foram autuadas, uma o motorista estava com problema na documentação e a segunda estava com o pneu careca. “Estaremos atentos a tudo. Vamos fazer a checagem da documentação do veículo e do condutor, verificação do estado dos pneus, funcionamento dos faróis, entre diversas outras coisas”, garante o secretário.

Ele também salienta a importância dos motoristas e cobradores estarem devidamente uniformizados e que os agentes da Setrans também estarão atentos a outras ocorrências, como as vans que circulam com as portas abertas. “Nosso objetivo é melhorar a qualidade do serviço e satisfazer os usuários. Nos próximos meses, teremos novidades, sempre buscando evoluir nosso transporte”.

Atualmente, São Vicente conta com 367 vans autorizadas para fazer o transporte municipal, mas tem 250 rodando nas ruas. A população pode denunciar qualquer irregularidade para a Setrans pelo telefone 3465-9000 e pedir para ser direcionado para a Diretoria de Trânsito ou pelo e-mail setrans@saovicente.sp.gov.br