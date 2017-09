O final de ano é época típica para o comércio oferecer vagas temporárias de emprego, principalmente no mês de dezembro, em função do movimento das compras de Natal. Em São Vicente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de São Vicente (ACIESV), iniciou nesta terça-feira (12/09) a captação dessas vagas que serão ofertadas na Feira Virtual de Oportunidades, plataforma online por onde os trabalhadores vão cadastrar seus dados curriculares e concorrer aos cargos disponíveis.

O objetivo da iniciativa é proporcionar aos empregadores maior agilidade e eficácia no processo de recrutamento e seleção, além de prestar um serviço de utilidade pública de geração de emprego aos trabalhadores vicentinos.

Na primeira fase do projeto, uma equipe da Sedect realiza visitas estabelecimentos comerciais de São Vicente apresentando a proposta da Feira, fazendo o levantamento de empresas interessadas em participar da ação e coletando o número de vagas que serão abertas.

Os empresários especificam requisitos e perfil de profissional solicitado, e a partir desses dados, a Prefeitura realiza o processo de pré-seleção dos currículos que serão cadastrados na plataforma online e encaminha os candidatos que se encaixam no perfil. Além disso, serão oferecidas salas para a realização de entrevistas e/ou dinâmica de grupo. É o empregador que escolhe quem ocupará a vaga. A adesão da empresa na Feira Virtual de Oportunidades é totalmente gratuita e pode ser feita até o dia 29.

O lançamento da plataforma online e abertura de inscrições para os candidatos que desejarem concorrer às vagas estão previstas para o dia 2 de outubro.

De acordo com o secretário Jorge Luiz Soares, o projeto trará benefícios para todos os envolvidos. “As empresas envolvidas no projeto ganham maior visibilidade e consolidação de sua marca, e os trabalhadores têm mais oportunidades de emprego e, consequentemente, mais condições de consumir e usufruir dos serviços e comércios do próprio município, dinamizando a economia local”.

Para enviar suas vagas, o empregador deve entrar em contato nos telefones (13) 3569-2383/(13) 3569-2380 ou no e-mail vagas@saovicente.sp.gov.br. Também é possível agendar a visita de um agente da Sedect para apresentação mais detalhada do projeto.