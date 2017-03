Líder das Eliminatórias e com a vaga praticamente garantida para a Copa do Mundo, o Brasil tem aproveitado a fase para quebrar alguns jejuns. O próximo que será colocado em jogo é o de oito anos sem vencer o Paraguai. Brasileiros e paraguaios duelam nesta terça-feira (28), às 21h45, na Arena Corinthians, em Itaquera.

A última vez que a camisa amarela venceu foi em 10 de junho de 2009, com gols de Robinho e Nilmar, sob o comando de Dunga, nas Eliminatórias para Copa da África do Sul.

De lá para cá, os paraguaios têm causado pesadelos aos técnicos da seleção. Marquinhos ressalta que esse, aliás, é um dos motivos para que o time tenha ainda mais respeito no jogo da Arena Corinthians, na terça-feira.

“O Paraguai é uma seleção difícil de jogar contra, guerreira, jogos difíceis contra o Paraguai. A gente não ganhou os últimos dois e a gente vem em um grande momento. Precisamos focar muito em fazer um bom trabalho”, analisou.

“E ainda eles têm o Arce que conhece muito o futebol brasileiro. Ele vai propor o jogo. Vai ser um jogo bonito, bom de ser jogado”, completou.

O primeiro a experimentar a sina de enfrentar os paraguaios foi Mano Menezes. Em dois jogos na Copa América de 2011, foram dois empates, sendo que o segundo deles válido pela fase de mata-mata. Nos pênaltis, a equipe foi eliminada e Mano viu seu trabalho bastante contestado.

Quatro anos depois, foi a vez de Dunga ver sua permanência na seleção brasileira colocada em risco após nova eliminação diante do Paraguai. Dessa vez, em 2015, na versão da competição disputada no Chile, o Brasil caiu novamente nos pênaltis.

Na última vez que a seleção enfrentou o Paraguai, Dunga ficou por um fio de ser demitido. No jogo em Assunção, a seleção foi dominada durante quase todo o jogo e perdia por 2 a 0 até os instantes finais do segundo tempo.

Dunga, então, tirou todos os volantes da equipe e se atirou para cima do Paraguai. Ricardo Oliveira e Daniel Alves marcaram os gols que seguraram Dunga no comando da seleção, ao menos até o fim da vexatória eliminação na Copa América.

O Brasil irá a campo com Alisson, Fagner, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.