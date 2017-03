Sem poder contar com o atacante Gabriel Jesus, lesionado, o técnico Tite anunciou a lista de convocados da seleção brasileira com Diego Souza, do Sport, para compor o ataque nas partidas contra Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias da América do Sul. Além dele, Tite convocou pela primeira vez o goleiro Ederson, do Benfica, e lembrou também do flamenguista Diego.

Diego Souza ganhou prestígio com Tite durante o amistoso contra a Colômbia, realizado em janeiro em prol das vítimas do acidente aéreo coma delegação da Chapecoense. Na ocasião, apenas jogadores que atuam no país foram convocados, e o meia do Flamengo também se destacou.

“Diego jogou muito no jogo contra a Colômbia e os jogos do Flamengo o credenciaram para isso”, explicou Tite.

Apesar da convocação de Diego Souza, a tendência é que Roberto Firmino seja o escolhido para fazer dupla titular com Neymar nos duelos. Gabriel Jesus sofreu lesão pelo Manchester City e não tem condições de jogo.

O Brasil enfrentará o Uruguai no dia 23 de março, em Montevidéu. Cinco dias depois, a seleção comandada por Tite enfrentará o Paraguai, na Arena Corinthians.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 27 pontos, quatro a mais do que o Uruguai, o segundo colocado. Assim, uma vitória contra os uruguaios pode deixar o Brasil com sete pontos de vantagem na liderança do torneio e a vaga para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, praticamente assegurada.

VEJA A LISTA COMPLETA

Goleiros

Alisson (Roma)

Weverton (Atlético-PR)

Ederson (Benfica)

Zagueiro

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Laterais

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luis (Atlético de Madri)

Marcelo (Real Madrid)

Meio-campo

Casemiro (Real Madrid)

Diego (Flamengo)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing )

Willian (Chelsea)

Atacantes

Diego Souza (Sport)

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Firmino (Liverpool)

Neymar (Barcelona)