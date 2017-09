Para encerrar a Semana Nacional do Trânsito, foi realizada nesta manhã (25) a cerimônia de lançamento do projeto Faixa Viva. O anúncio se deu no Salão Nobre do Paço Municipal, com presença do prefeito Pedro Gouvêa; do secretário municipal de Trânsito e Transportes, Alexandre de Almeida; e do deputado estadual Caio França.

Na ocasião, o prefeito assinou o decreto sancionando a Lei 3.600-A, que implanta o programa na Cidade. Gouvêa enfatizou a importância da iniciativa para melhorar o tráfego. “Estamos iniciando um novo ciclo na Cidade. Isso vai ser muito positivo, pois nós temos acompanhado e é preocupante o número de acidentes”, completa.

De acordo com o secretário, a Faixa Viva se expandirá por outros trechos do Município, principalmente nas proximidades das escolas. Na fase inicial, ressaltou Almeida, agentes da Setrans prestarão auxílio. Para ele, a educação no trânsito é fundamental para o funcionamento do Projeto. Por isso, serão realizadas campanhas permanentes.

Caio França mencionou a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo, através do Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O programa consiste em mapear os acidentes no trânsito em cada cidade em um banco de dados (INFOSIGA – SP). Quando constatado que São Vicente necessitava de melhorias nesta área, foi destinada verba de R$ 1,5 milhão para sinalização, pavimentação, criação de ciclovias e rotatória.

Após a cerimônia, o lançamento se estendeu até a Avenida Antônio Emmerich com a Rua Alberico de Marigi (próximo ao Polo da Unopar), onde está a primeira Faixa Viva da Cidade. Agentes de trânsito e soldados do 2º Batalhão de Infantaria Leve (2º BIL) estavam auxiliando quem passou.

A novidade agradou principalmente os pedestres. Paulo Henrique do Nascimento aprovou a iniciativa. Ele trabalha como encarregado operacional e motorista, mas hoje foi pedestre. “Há uma segurança a mais para os pedestres. Os carros passam muito rápido aqui na Avenida Antônio Emmerich. Com a Faixa Viva, todos frearam”.

O intuito do projeto é conscientizar os motoristas e motociclistas sobre a preferência dos pedestres numa faixa de travessia sem sinalização semafórica. Basta o pedestre estender o braço com a mão espalmada, ainda na calçada, para os veículos darem passagem.