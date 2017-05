A Escola e Faculdade Fortec/Fatef promoverá nos dias 8 e 9 de maio, a partir das 19 horas, palestras e minicursos gratuitos com certificação nas áreas de Engenharia, Automação Industrial e Sistemas de Informação.

A programação integra a Semana Tecnológica, evento aberto ao público, que acontece na Unidade 4 Forte (Avenida Presidente Wilson, 1.013, Itararé, em São Vicente). Mais informações pelo telefone 3569-2525.

Confira a programação do evento:

Dia 8



Bacharelado em Sistemas de Informação, Tecnólogo em Automação Industrial e Engenharia Elétrica

Palestra de abertura

19h30 – Universo Maker e a Impressão 3D

Palestradante: Cesar de Moraes Branco

Bacharelado em Sistemas de Informação

19h30 às 22h30

Introdução do ITIL, os ciclos de vida do serviço, simulado da certificação do ITIL v3

Palestrante: Roberto Henrique Ferreira

Dia 9



19h30

MATZA Education: Certificação Profissional e os desafios na carreira de TI

Palestrante: Marco Antonio Carvalho

21h

Games no ensino: O uso de plataformas Gamificadas no aprendizado

Palestrante: Eddy Antonini

Tecnólogo em Automação Industrial e Engenharia Elétrica

Dia 8



19h30 às 22h30

Workshop – Inversores de frequência

Professores: Leonardo do Espírito Santo e Arlindo Góes Moreira.

Dia 9



19h30

Grupo INTERSAT Distribuidora: Integração entre sistemas de CFTV e controle de acesso

Palestrante: José Roberto Montesano Gonçalves

19h30 às 22h30

Minicurso

Programação de CLP (curso com certificação)

BRANKS Automação: Flávio Raitz de Souza

21h

HUBBELL do Brasil: Tecnologias para Montagem de Malha permanente em sistema de aterramento

Palestrante: Marcelo Lopes