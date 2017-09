A chave para a solução dos problemas está na sua mente é apenas um dos temas das palestras a serem apresentadas no Seminário da Luz, que a Seicho-No-Ie (SNI) promove no próximo dia 8 de outubro, domingo, a partir das 13h30, no Mendes Convention Center, em Santos.

Evento realizado a cada dois, considerado o mais importante pela filosofia religiosa em âmbito regional, o Seminário da Luz também terá na edição deste ano outros temas interessantes de palestras: Abrindo o canal da provisão infinita, Sagrada união com Deus e Ilumine a sua vida familiar.

O orientador do seminário será o preletor da Sede Internacional, Marcos Rogério Silvestri Vaz Pinto. O evento é dirigido especialmente às pessoas que ainda não conhecem a Seicho-No-Ie, independentemente do credo religioso, enfatiza o supervisor e administrador doutrinário da Regional SP/Santos da SNI, preletor José Rufino Júnior.

Um dos três pilares da Seicho-No-Ie, cuja sede internacional fica no Japão, é o de que “na essência, todas as religiões se identificam”, explica Rufino. Os demais são os de que “o homem é filho de Deus” e “o mundo por nós percebido pelos cinco sentidos é projeção da mente”, acrescenta o supervisor e administrador doutrinário.

O Seminário da Luz termina às 19h05. Pouco antes, será realizada a Oração de Cura, na qual os participantes oram uns para os outros e os resultados são “maravilhosos”, garante Rufino. Mais informações do evento podem ser obtidas pelo telefone 3232-6687 ou na sede regional da SNI (Rua Prof. Leonardo Roitman, 17, na Vila Mathias)