Quem gosta de praticar atividade física já pode se inscrever em uma das modalidades oferecidas pela Secretaria de Esportes (Sespor) de São Vicente. Há vagas para todas as idades.

Para garantir vaga, o interessado deve comparecer à sede do Ginásio Poliesportivo Dondinho (Travessa do Parque, 1.000, Catiapoã), das 8 às 17 horas, e apresentar RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência, uma foto 3×4, atestado médico e declaração de escolaridade (no caso das crianças).

As modalidades oferecidas são: alongamento, a partir de 16 anos; ballet e basquete, de 10 a 15 anos; boxe, de 10 a 17 anos; capoeira, acima de 6 anos; futebol, de 5 a 15 anos; futsal, de 5 a 14 anos; futsal inclusivo, idade livre; ginástica, acima de 16 anos; e handebol e zumba, a partir de 12 anos.

As aulas começam na próxima segunda-feira (13). Informações sobre dias e horários podem ser obtidas no local das aulas, no Ginásio Poliesportivo Dondinho, ou pelos telefones (13) 3468-1400 e 3467-6304, das 8 às 17 horas.