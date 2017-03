O Sest Senat de São Vicente tem ajudado milhares de trabalhadores na Baixada Santista. Em 2016, a instituição qualificou 8.994 alunos nos seus cursos presenciais, contribuindo para a formação profissional ou aperfeiçoamento desses profissionais.

“Com mais de 12 anos na região, o Sest Senat trabalha para o desenvolvimento do setor de transporte oferecendo oportunidades para os trabalhadores da Baixada Santista”, aponta Sérgio Luís Gonçalves Pereira, diretor da unidade de São Vicente.

Segundo Pereira, os cursos oferecidos pela instituição contribuem para a demanda das empresas na formação ou reciclagem dos seus funcionários. “Nossas atividades atendem todos os trabalhadores das empresas de transportes”, ressalta o diretor.

Na área de assistência social, os serviços do Sest Senat de São Vicente também beneficiam milhares de pessoas. Em 2016, a assistência odontológica contabilizou mais de 11.800 atendimentos; o serviço psicológico beneficiou 1.163 pacientes; a assistência fisioterápica recebeu 2.819 pessoas; a assistência nutricional acompanhou 749 participantes; e as atividades de esporte, lazer e cultura contaram com mais de 178.300 participantes.

“Nosso compromisso é estar cada dia mais perto dos trabalhadores e de seus dependentes, além das empresas do setor”, comenta Pereira. Segundo ele, a instituição prepara novas atividades, que serão realizadas durante 2017.

Referência

A excelência do trabalho do Sest Senat na formação e capacitação de profissionais para o transporte é reconhecida por alunos que já passaram pela instituição. Em um levantamento nacional feito com egressos de diferentes cursos presenciais oferecidos pela entidade, 82% afirmaram que a qualificação representa uma grande oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Do total de entrevistados, 62% também disseram que o Sest Senat abre perspectivas para outras formações profissionais e para 35% os cursos garantem melhorias no salário.

Outros dados demonstram a qualidade das formações: 71% dos alunos classificaram os cursos como ótimos e outros 27%, como bons. Para 85% o corpo docente possui bom nível de conhecimento e 77% consideram que os conteúdos e programas das disciplinas foram adequadamente desenvolvidos. Questionados sobre se recomendariam o Sest Senat para outras pessoas, 99% afirmaram que sim.

SERVIÇO:

Sest Senat de São Vicente

Praça Adalberto Pazan, 151 – Esplanada dos Barreiros – São Vicente-SP

Horário de atendimento:

Segunda a sexta das 8h às 17h30

Sábados das 8h às 12h30

Telefone: (13) 3465-1300