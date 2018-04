A equipe do Polo Olímpico de Tênis de Mesa da Unidade São Vicente mais uma vez foi destaque em uma competição. Os mesatenistas da instituição conquistaram três medalhas na 2ª. Etapa do Campeonato Paulista, realizada no dia 14 de abril, no Centro Paraolímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo.

O mesatenista Carlos Eduardo de Moraes, de 13 anos, trouxe a medalha de prata, na categoria classe 4 do paraolímpico. Letícia Faria, de 14 anos (infantil feminino) e Kaique Alves, de 10 anos (pré-mirim), levaram bronze nas suas respectivas categorias. A instituição participou da competição com 15 mesatenistas.

Afonso Valente, treinador da equipe, destacou que a competição foi uma boa experiência para os mesatenistas de São Vicente. “Os atletas puderam ver que, só com muita dedicação nos treinos, poderão evoluir”.