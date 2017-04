O SEST SENAT São Vicente inaugurou nessa segunda-feira, dia 3 de abril, um simulador, um ginásio poliesportivo e uma academia de ginástica. A cerimônia contou com a participação da assessora do vice-governador do Estado de São Paulo, Maricy Mazzei; do Presidente do Conselho Regional do SEST SENAT no Estado de São Paulo e Presidente da FETCESP (Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo), Flavio Benatti; do presidente do SINDISAN (Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista), Roberto Varella; do presidente do SINFRESAN (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros e Fretamento de Santos e Região), Edival Delamuta, entre outras autoridades.

Flavio Benatti destacou a importância da instituição para a região, cumprindo o seu papel na formação dos trabalhadores da área e de assistência aos profissionais, familiares e comunidade. Para ele, o simulador oferecerá oportunidade única: “O equipamento vai ajudar aos novos profissionais e também aqueles que já estão no mercado”, disse.

Sérgio Luís Gonçalves Pereira, diretor da unidade em São Vicente, ressaltou ainda que a inauguração do novo ginásio poliesportivo e da nova academia vão ampliar os serviços do SEST SENAT na região da Baixada Santista. “São duas novas importantes áreas de esporte e lazer, que oferecem novas opções para os nossos frequentadores. O tênis de mesa, por exemplo, ganha um espaço maior e temos certeza que isso vai contribuir para que os atletas dessa modalidade esportiva conquistem destaque nas competições que participam”, afirmou Pereira.

Simulador

Para aprimorar o trabalho de motoristas profissionais de cargas e de passageiros, aumentar a segurança no trânsito e reduzir os custos dos transportadores, o SEST SENAT passará a utilizar simuladores híbridos em seus treinamentos. O projeto “Simulador de direção SEST SENAT – Eficiência e Segurança no Trânsito” disponibilizará 60 equipamentos para treinar e capacitar motoristas de caminhão, ônibus e carreta. A meta é formar 50 mil profissionais em três anos. Os alunos precisam ter carteira de habilitação nas categorias C, D ou E.

Na unidade em São Vicente foi construída uma sala específica para o treinamento de alto padrão tecnológico e didático, como sistema de som e imagens digitais.

Ao todo estão sendo investidos R$ 41,5 milhões. Além dos equipamentos de ponta, o projeto inclui proposta pedagógica, capacitação de instrutores, desenvolvimento dos cursos e horas técnicas de manutenção.