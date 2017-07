O SEST SENAT São Vicente recebe inscrições gratuitas para o projeto Escola de Motoristas Profissionais para as próximas turmas. Os candidatos serão cadastrados e chamados de acordo com o início das atividades.

Além disso, a instituição oferece mais de 260 cursos de Educação a Distância (EAD), que vão desde atividades relacionadas ao setor de transporte até cursos para ajudar a gerar renda, como o de bolos decorados.

Thiago Benatti, coordenador de Desenvolvimento Profissional do SEST SENAT São Vicente, explica que o projeto Escola de Motoristas Profissionais promove a capacitação e atualização de condutores habilitados nas categorias D ou E. “Nesse momento econômico, nosso certificado se torna um diferencial para profissionais da área. Sem sombra de dúvida, as empresas consideram o projeto referência na hora da contratação”, ressalta o coordenador.

Os cursos ofertados (Motorista Profissional de Transporte Coletivo de Passageiros e Motorista Profissional de Transporte de Produtos Perigosos) são gratuitos e estão alinhados com as exigências do mercado de trabalho. Serão priorizadas as matrículas dos contribuintes do SEST SENAT. O objetivo da instituição é aumentar a empregabilidade, a qualidade dos serviços prestados à sociedade e a segurança no trânsito.

Cursos EAD

Mais de 260 cursos GRATUITOS a distância para todos os públicos. A instituição disponibiliza estudos na área de Educação, Gestão, Regulamentados, Saúde, Social e Transporte, com carga horária variada.

Acesse: www.ead.sestsenat.org.br

SERVIÇO:

Sest Senat de São Vicente

Praça Adalberto Pazan, 151 – Esplanada dos Barreiros – São Vicente-SP

Horário de atendimento:

Segunda a sexta das 8h às 17h30

Sábados das 8h às 12h30

Telefone: (13) 3465-1300

www.facebook.com/sestsenatsaovicente