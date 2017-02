As atrações da Tenda Verão 2017 continuam a todo o vapor. Neste fim de semana, a Tenda montada na Praia do Itararé será palco de várias atividades para toda família. Shows musicais, oficinas culturais, dança e teatro vão agitar o fim de semana.

Sábado (11/02)

10h – Espaço Kids com atividades de Pintura, desenho e gincanas

10h – Oficina de confecção de Hip Hop com Anderson Oliveira

11h – Aerobox, Alongamento com Academia Just Fit e grupo O Bicho Pegô

12h – Aula de lambaeróbica com grupo Millenium

13h – Zoe Fit e treinamento funcional com Associação Ponto e Vírgula

14h – Grupo O Bicho Pegô e Academia Just Fit

15h30 – Aula aberta de Aeroboxe e Alongamento corporal com Academia Just Fit 16h – Aula de lambaeróbica Com grupo Millenium

17h – Dança Monitorada com Thiago Balão

17h30 – Ensaio aberto com a banda Sexta Dimensão

19h – Show musical com Fernando Gonçallez

20h30 – Show musical com Benny Coquito e banda

Domingo (12/02)

10h – Espaço Kids com atividades de Pintura, desenho e gincanas com o Colégio Integração

11h – Aerobox, Alongamento com Academia Just Fit e grupo O Bicho Pegô

12h – Aula de Lambaeróbica com grupo Millenium

13h – Oficina de Power Capoeira com Tiago Fico

14h- Grupo O Bicho Pegô e Academia Just Fit

15h – Passagem da Banda APEOESP pela arena.

15h30 – Aula aberta

16h – Aula de lambaeróbica Com grupo Millenium

17h- Dança monitorada com Thiago Balão

17h30– Ensaio aberto com D’cor do Samba

19h – Show musical com a banda Sephion

20h30 – Show musical com grupo Tribo Xote