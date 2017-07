O sonho da casa própria vai se tornar realidade para os candidatos habilitados a participar do sorteio para escolha de unidades habitacionais dos lotes 15,16 e 17 do Conjunto “Tancredo Neves III”.

A Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Habitação realizarão o sorteio para escolha nesta sexta-feira (21), a partir das 9 horas, na Câmara de São Vicente (Rua Jacob Emmerich, 1195 – Parque Bitaru).

O conjunto habitacional Tancredo Neves III, embora situado em bairro vicentino, dividiu as 2.240 unidades entre as cidades de São Vicente e Santos, contemplando cada uma com 1.120 apartamentos. No primeiro município, quem toca o projeto é o programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal e no segundo, as obras estão por conta da Cohab Santista.

Veja os nomes clicando nos links:

LOTE 15

http://www.saovicente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/Lote-15-Habilitados.pdf



LOTE 16

http://www.saovicente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/Lote-16-Habilitados.pdf



LOTE 17

http://www.saovicente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/Lote-17-Habilitados.pdf