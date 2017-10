O sonho da casa própria está mais perto de se tornar realidade para centenas de famílias de São Vicente. A Secretaria de Habitação (Sehab) do Município anuncia para o dia 30 o sorteio das primeiras moradias do Conjunto Tancredo Neves 3. Na ocasião, serão sorteados os imóveis inseridos nos lotes 11, 12 e 13 do empreendimento.

O processo será na Câmara Municipal (Rua Jacob Emmerich, 1195 – Parque Bitaru), das 9 às 17h. A assinatura dos contratos desses lotes está marcada para o dia 28 de novembro, no mesmo local e horário. Na ocasião também serão escolhidos os responsáveis por cada lote.

No caso dos lotes 15, 16 e 17, cuja documentação já foi entregue, com sorteio e escolha dos apartamentos realizados, os contemplados poderão assinar o contrato e escolher os responsáveis por cada bloco, já no próximo dia 7 de novembro, também das 9 às 17 horas.

Demais lotes – A expectativa passa a ser com referência ao lote 10. Segundo o secretário de Habitação, Edson Brasil, a documentação foi enviada à Caixa Econômica Federal, em Campinas, onde são feitas as análises técnicas.

Sobre o lote 14, a Caixa e a Sehab trabalham para concluir a documentação até a próxima semana. Assim que a documentação dos lotes 10 e 14 retornarem, o sorteio das unidades será agendado.

Contemplados – Das 1.120 unidades do Município no empreendimento, 580 serão destinadas a famílias que residem no entorno do antigo lixão do Sambaiatuba, nas comunidades Caminho das Índias e Ilha do Bugre.

As demais moradias são destinadas a famílias da demanda habitacional do Município, conforme sorteio realizado em março do ano passado, e para famílias que recebem auxílio-moradia, conforme determinação da Defensoria Pública.