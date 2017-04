O Santos não contará com Zeca pelos próximos dois meses. O camisa 37 passou por uma cirurgia no joelho esquerdo para tratamento do menisco na tarde desta quarta-feira. Por conta disso, Jean Mota vai ganhar sequência como titular na lateral esquerda do Peixe.

Meia de origem, atuou de forma improvisada pelos lados do campo nas partidas contra Santo André, Novorizontino e Ponte Preta (em Campinas) e vem agradando ao técnico Dorival Júnior. Surpreso com a oportunidade repentina, Mota lamentou a lesão de Zeca, mas afirma estar pronto para substituir o companheiro.

“Não esperava, mas sempre venho trabalhando. Treinei muitas vezes na lateral, então estou ambientado na função. Com a perda do Zeca, vamos sentir bastante. Mas por quem o professor optar, estará preparado. Estou preparado para essa sequência e para mostrar mais meu trabalho”, ressaltou o agora lateral-esquerdo, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Jean Mota já deve assumir a titularidade do Peixe no duelo contra o Santa Fe, da Colômbia, no próximo dia 19, em Bogotá, pela terceira partida da fase de grupos da Copa Libertadores. Para firma-se de vez na lateral, ele acredita que ainda precisa aprimorar alguns fundamentos.

“A parte física (é o diferencial das posições). Aprimoramos muito mais. A marcação também. O meia não tem tanta responsabilidade de marcar. É diferente errar na frente e atrás. Temos que nos focar na marcação e no apoio também”, concluiu, exemplificando as diferenças entre ser meia e lateral.