Na atual situação econômica que se encontra Brasil, aumentar o número de vagas de emprego, promover a qualificação profissional, desburocratizar e incentivar a concessão de crédito para que empresários e microempreendedores instalem seus negócios na Cidade são um grande desafio para qualquer administração municipal.

Atentos com essa questão, o prefeito Pedro Gouvêa, acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (SEDECT), Jorge Luiz Soares, estiveram na sede da Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho (SERT), na tarde desta terça-feira (21), onde foram recebidos pelo titular da pasta, José Luiz Ribeiro, e pelo secretário adjunto Eufrozino Pereira.

Em pauta, os impactos da crise econômica no País e a importância de se estreitar as relações da Prefeitura com o Governo do Estado para suprir a falta de emprego no Município. Abordou-se, ainda, sobre como fortalecer as ações de programas da pasta estadual na Cidade, entre elas, a melhor divulgação do Banco do Povo Paulista e a adesão de mais empresas no oferecimento de vagas ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Para o secretário municipal Jorge Luiz Soares, a potencialização dessa parceria entre Prefeitura e Estado é muito importante para a população vicentina que, assim como todo o País, enfrenta sérios problemas como desemprego. “Atrair novas empresas para o Município e fazer com que a mão-de-obra desses empreendimentos seja predominantemente composta por vicentinos é o que nos motiva a buscar parcerias externas”, destaca.

Também participaram do encontro, o vereador Alfredo Moura (PROS), presidente da Comissão Especial de Vereadores que trata sobre parcerias com os Governos Federal e Estadual para fomentar a geração de emprego e a qualificação profissional em São Vicente; o chefe de gabinete do Prefeito, Jefferson Geraldo Teixeira; e o chefe de gabinete do Deputado Estadual Caio França, Vinicius Oliveira.