A expectativa é grande: até o final do ano, a Prefeitura de São Vicente deve capacitar 200 vicentinos para o mercado de trabalho, por meio do Time do Emprego, programa gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), do Governo do Estado. Os facilitadores que atuarão no programa do Município já foram qualificados e até o mês de maio terá início a primeira turma de formação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (SEDECT), Jorge Luiz Soares, que no último dia 6 esteve em São Paulo, participando do Encontro Anual de Facilitadores do Time do Emprego, explica como funcionará o programa. “Está prevista a formação de oito turmas com 25 alunos. O primeiro time será formado em maio, em comemoração ao Dia do Trabalho e as turmas restantes vão receber a capacitação nos meses de junho, agosto e novembro.”

O desempenho de São Vicente no Time do Emprego tem sido destacado pelo Governo do Estado que, inclusive, concedeu uma placa de homenagem ao Município pelo desempenho na execução do programa.

Em seu pronunciamento, o secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho, José Luiz Ribeiro, destaca a esperança que cada facilitador representa para aqueles que buscam um lugar no mercado de trabalho. “É um programa sério, que qualifica, estimula, reanima os participantes a buscarem um futuro melhor. As pessoas chegam desanimadas e saem renovadas para trilharem caminhos mais promissores.”

Neste primeiro momento de qualificação, as facilitadoras do Time do Emprego em São Vicente, Cristiane Marques Gomes e Silvânia de Aguiar Souza, estiveram junto com 300 profissionais de outros municípios e puderam trocar experiências entre si, aprimorando as técnicas de ensino do conteúdo do Time.

Time do Emprego – Programa que orienta o cidadão, a partir dos 16 anos, na busca por uma oportunidade no mercado de trabalho. O Time forma turmas de até 30 participantes, que funcionam como equipes, trocando experiências e aprendizado.

Durante os 12 encontros semanais, de até três horas, os facilitadores promovem dinâmicas, técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho e aperfeiçoamento de habilidades. Como redigir um currículo, vestir-se para uma entrevista e destacar as próprias qualidades em um processo seletivo são alguns dos temas abordados.