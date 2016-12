Com a proposta de enfrentar de frente o problema crônico do lixo e da falta de zeladoria da cidade, parece que São Vicente vai respirar novamente. Pelo menos é isso que promete a nova gestão que assume o governo da cidade no primeiro segundo do dia 1 de janeiro de 2017.

A nova fase vem repleta de esperança. A começar pela queima de fogos, que neste ano vai ter duração de 10 minutos e acontecerá em 3 pontos da cidade: na Praia do Itararé, no canto da Ilha Porchat; na praia do Gonzaguinha, e na Área Continental, no bairro Quarentenário.

Além da queima de fogos, o novo ano também vai contar com duas tendas: uma na Praia do Itararé, próximo ao Teleférico e outra na Praça Tom Jobim, além de um Trio Elétrico na Praça Heróis de 32, no Gonzaguinha e outro no Quarentenário, na Área Continental. A diversão fica por conta de bandas regionais que animam a virada com atrações das 20:00h às 2:00 horas da madrugada.

Todo este projeto conta com apoio da iniciativa privada. “ O que vemos é um povo engajado em mudar a história da nossa cidade. A força do povo vicentino vai transformar a realidade que temos hoje”, ressalta o prefeito eleito Pedro Gouvêa. Os apoiadores parceiros da Virada de ano: COC Novo mundo, Claro, Torre Praia, Mercado Dia, Casa Benfica e New Advance.