“Ser o maior comércio de origem popular da Baixada, não significa ter um comércio de qualquer jeito”. É com essa convicção que o Secretário de Governo de São Vicente, Marco Antônio da Silva, quer profissionalizar e dar mais qualidade ao setor comercial da Cidade, em meio as atividades alusivas à Semana do Consumidor, que tem extensa programação no Município, em uma parceria entre Prefeitura e a Associação Comercial de São Vicente (ACIESV).

Para isso, ele afirma que irá ampliar as ações do Procon, órgão vinculado à sua secretaria e que, apesar de ser uma fundação estadual, é mantido exclusivamente pela Prefeitura. O Procon, inclusive, segue orientando consumidores e comerciantes sobre seus direitos e deveres em um estande na Praça Coronel Lopes, no Centro, das 9h às 16h, até amanhã (17). Somente neste ano, foram recebidas cerca de 800 reclamações, com média de resolução de casos em torno de 70%. “Embora o percentual de resolução seja alto, iremos trabalhar para aumentar ainda mais o número de casos solucionados em São Vicente. Todos nós somos consumidores e precisamos ordenar a Cidade”.

Atualmente responsável pelas forças-tarefas que coíbem os pancadões (carros estacionados em locais proibidos), as invasões e o tráfico de drogas em São Vicente, a Secretaria de Governo irá estender sua fiscalização ainda no primeiro semestre. Segundo Marco Antônio, a ideia é fiscalizar serviços essenciais à população, como agências bancárias e supermercados. “Vamos fiscalizar os bancos, onde as pessoas ficam horas na fila, e os supermercados, que criam promoções com produtos prestes a vencer e não deixam isso claro ao consumidor”, ressaltou o secretário ao JV.

“No caso dos supermercados, por exemplo, muitas pessoas aproveitam o preço baixo e estocam alimentos que estão quase estragados. Precisamos levar esclarecimento às pessoas mais humildes, que devem desconfiar se o preço está muito atrativo. Levar informação clara e concisa ao consumidor é o mais importante”, completa Marco Antônio. Fiscalizações a postos de gasolina, verificando a qualidade do combustível, e a lojas de automóveis, que utilizam ruas e calçadas para o comércio de veículos, também estão no cronograma da Secretaria. A intenção da Prefeitura é criar um credenciamento social, uma espécie de selo. “Com um comércio mais qualificado, o ponto comercial fica mais valorizado, e o cliente mais tranquilo para consumir produtos e serviços”, afirmou o secretário.

NOVO PATAMAR

Ainda segundo ele, a intenção da Secretaria de Governo é criar também um novo ‘patamar’ para o já consolidado comércio de São Vicente, criando mais oportunidades tanto para comerciantes quanto para os consumidores. “A nossa cidade tem o comércio popular mais forte da Região, pois apresenta uma grande variedade de preços, além de privilegiada posição geográfica, localizada entre Santos e Praia Grande. Mas precisamos criar um novo nível em São Vicente, algo mais apurado, com produtos de valor agregado, como a área de informática e tecnologia”, exemplificou Marco Antônio.

“O empresário vicentino pode oferecer outros tipos de serviço à população, atendendo até a Prefeitura, inclusive. Esse novo passo é importante não apenas do ponto de visto de desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento cultural da população. Estarão disponíveis empregos melhores e mais qualificados para os moradores de São Vicente”, destacou o secretário, que realizou uma palestra ontem (15), na Associação Comercial, com o tema ‘O papel do poder público no fomento do comércio local’.

Mais do que fortalecer o setor do comércio, prestar um serviço qualificado em São Vicente beneficia outras áreas. O setor do Turismo, por exemplo, foi um dos exemplos citado pelo secretário. “Precisamos ter qualidade na prestação de serviço, profissionalizar as pessoas que atendem os consumidores, que são formados por munícipes e também turistas. Muitos visitantes só retornam aos locais de acordo com o tratamento que recebem. As grandes cidades já aprenderam isso e nós também precisamos colocar essa qualidade em prática”, salientou.