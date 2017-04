No domingo (2/4) comemorou-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para celebrar a data, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em parceria com o projeto Família Capitão do Mar – Canoagem Inclusiva, organizou uma programação na Praia do Gonzaguinha.

O evento contou com atividades aquáticas como aula de canoagem havaiana, caiaques, hidroginástica, cadeiras anfíbias, entre outras. Todas as ações foram voltadas para os portadores de necessidades especiais.

O projeto

O Capitão do Mar atende deficientes gratuitamente todos os finais de semana e visa, através de diversas atividades, combater o sedentarismo e estimular o contato com a natureza, atraindo pessoas de todas as cidades da Baixada Santista e Capital.

O evento foi organizado pela Apae, em parceria com a Família Capitão do Mar, e conta com o apoio do Movimento Social K-11, Vibe Ocean Team, Associação Beneficente Vida por Vidas, Trokescap Auto Center, Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura Municipal de São Vicente.