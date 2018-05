A arte está presente em todas as coisas: na arquitetura de monumentos, fortalezas e, em especial, igrejas. Com o intuito de promover a história por meio da arte visual, o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente (Rua Frei Gaspar, 280 - Centro) recebe até o dia 31 de maio durante o horário comercial, a Exposição Igrejas Históricas do Litoral Paulista, do artista plástico Angelo Gil.

A exposição já passou por outras cidades da Baixada Santista, como Itanhaém e Peruíbe, e a pretensão é visitar todo o Litoral Sul e, depois, seguir para o interior paulista.

De acordo com o artista, o principal objetivo é fazer com que as pessoas tenham conhecimento artístico, histórico e arquitetônico a respeito das igrejas mais antigas do litoral. “A exposição vai além de mostrar a questão da visualidade. Têm um embasamento histórico junto a este trabalho artístico. Cada pintura conta um pouco da história da igreja e do Município”, ressalta Gil.

A exposição reúne cerca de 30 trabalhos, mostrando praticamente todas as igrejas mais importantes do Litoral, incluindo a Igreja Matriz, que este ano completa 271 anos.

A organizadora do evento, Fátima Cristina Pires, comenta que a expectativa gira em torno das pessoas conhecerem um pouco da história da região por meio da arte. “Queremos que o público entenda essa riqueza não só na questão religiosa, mas na questão artística e histórica”, explica.