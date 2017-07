São Vicente receberá mais de R$ 1,5 milhão do Governo do Estado para investir em sinalização de trânsito e ações de prevenção de acidentes. Nesta quinta-feira (20), às 15 horas, o prefeito Pedro Gouvêa estará no Palácio dos Bandeirantes para assinar convênio de liberação de recursos do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, ligado ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

O valor exato projetado para o Município por meio dessa parceria é de R$ 1.557.833,00. A minuta do convênio já foi, inclusive, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 14, devendo ser formalizada em solenidade esta tarde.

De acordo com o prefeito Pedro Gouvêa, esse montante será dividido em duas frentes. “Conseguimos projetar cerca de R$ 800 mil para investimentos em sinalização e, os R$ 757 mil restantes serão destinados a obras de pavimentação. Ou seja, vamos melhorar a condição de tráfego na Cidade, ampliando a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”, destaca.

O convênio teve o apoio do deputado estadual Caio França, que auxiliou na aproximação entre a Prefeitura de São Vicente e o Detran-SP. “Sabemos das carências do Município e da urgência de encontrar parceiros fortes. O Governo do Estado tem sido muito importante nesse momento, e o nosso empenho sempre será em buscar convênios como este”.

O secretário de Trânsito e Transportes de São Vicente (Setrans), Alexandre de Almeida Costa, lembra que a assinatura do convênio é mais um passo dado dentro do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, cuja adesão ocorreu no final de março. “Nosso objetivo é trabalhar para reduzir o número de óbitos e lesões graves decorrentes de acidentes. Por isso, além das melhorias na sinalização horizontal, vertical e semafórica, e das ações de pavimentação, faremos constantes campanhas educativas para pedestres e motociclistas”, explica.

Movimento Paulista de Segurança no Trânsito – O programa do Detran-SP visa reduzir pela metade o número de acidentes fatais no trânsito até 2020. Por isso, envolve a sociedade civil, o Centro de Liderança Pública (CLP) e o setor privado.

Inspirado na “Década de Ação pela Segurança no Trânsito”, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o período de 2011 a 2020, o comitê gestor do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito é coordenado pela Secretaria de Governo e composto por mais nove secretarias de Estado: Casa Civil, Segurança Pública, Logística e Transportes, Saúde, Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação, Transportes Metropolitanos, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. As secretarias são responsáveis por construir um conjunto de políticas públicas para redução de vítimas de acidentes de trânsito no Estado.