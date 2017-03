Os praticantes de esportes e aqueles que desejam começar a se movimentar já podem fazer matrícula em uma das atividades oferecidas pela Secretaria de Esportes de São Vicente (Sespor). Há vagas para todas as idades.

As modalidades oferecidas no Centro Esportivo Beija Flor (Rua Polydoro de Oliveira Bittencourt, 233, Vila Margarida) são: futebol de campo, zumba, alongamento, ginástica, judô, caratê, capoeira e taekwondo. Mais informações pelo telefone (13) 3464-9770.

Já no Ginásio Poliesportivo Luiz Gonzaga Gomes (Praça dos Ambientalistas, Jardim Rio Branco), as opções são: futsal, treinamento funcional, alongamento e jiu jitsu. Informações (13) 3566-8605.

No Ginásio Poliesportivo Dondinho (Travessa do Parque, 1.000, Catiapoã), também há aulas de ginástica, zumba, taekwondo, vôlei, vôlei inclusivo, basquete, alongamento, futsal e futsal inclusivo. Informações sobre dias e horários podem ser obtidas no local das aulas, pelos telefones (13) 3468-1400 e (13) 3467-6304, das 8 às 17 horas.

Esporte na água – As práticas de atividade na água acontecem no Quiosque radical (35 e 36) com aulas de surfe. Há também a Escola de Stand Up Padlle (Avenida Antônio Rodrigues, 186, Boa Vista), onde pode ser praticada a canoa havaiana. Outra opção é o Centro Náutico (Avenida Nações Unidas, 1.701, Esplanada dos Barreiros) que oferece aulas de canoagem e vela.

Para garantir vaga, os interessados devem comparecer à sede do local onde a prática for escolhida, entre 9 e 17 horas, e levar RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência, uma foto 3×4, atestado médico e declaração de escolaridade (no caso das crianças).