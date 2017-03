Dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Em comemoração à data, São Vicente preparou uma série de eventos, que se estende até o próximo dia 15. São atividades variadas promovidas por setores como o Fundo Social de Solidariedade, a Assessoria Especial dos Assuntos Políticos da Mulher, e pelas secretarias do Turismo e da Saúde.

Ontem foi realizado dois cafés da manhã. Um deles no Parque Ecológico Voturuá. Foram homenageadas mulheres que cumprem papel de destaque nos dias de hoje, na Cidade, com organização da Secretaria de Turismo.

O segundo café da manhã foi realizado no Bar e Restaurante Rodeio. A promoção foi da Assessoria Especial dos Assuntos Políticos da Mulher. A noite, o Fundo Social de Solidariedade de São Vicente promoveu evento especial de conscientização e interação entre as mulheres. O evento foi na Associação Comercial de São Vicente.

Na oportunidade, aconteceu dinâmica entre as mulheres com o tema: Dinâmica da mulher moderna. Em seguida o promotor de justiça André Luiz dos Santos fez um palestra a respeito dos direitos das mulheres e, no encerramento, teve a distribuição de brindes e apresentação de stand-up com Milena Ohaio.

Por fim, os equipamentos de saúde tem vasta programação de orientação e conscientização, com palestras e exames obedecendo cronograma organizado pela Secretaria da Saúde. Seguem as informações abaixo:

DIA 9

UBS / EACS POMPEBA

PALESTRA

11h – “Violência Contra a Mulher”

ESF SAQUARÉ / MÉXICO 70

PALESTRA

Durante o dia: “Autoestima”, “Vida Saudável”, “Violência Doméstica”, “Planejamento Familiar”

Caminhada com o grupo de HIPERDIA

ESF RIO BRANCO I

PALESTRA

14h – “Câncer de Mama e Colo Uterino, Prevenção, Detecção, Orientações e Exames” (agendamento imediato de coleta de preventivo e rastreamento de mama)

UBS / ESF SAMARITÁ

PALESTRAS

Durante o dia: “A Importância da Prevenção na Saúde da Mulher”, “ Direitos da Mulher perante a Sociedade” (haverá distribuição de folhetos informativos)

UBS / EACS TANCREDOS NEVES

PALESTRAS

9h – “Elevação da Autoestima da Mulher”

9h30 – “ Sexualidade da mulher, Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama” (sorteio de brindes e distribuição de folhetos educativos)

UBS CENTRAL

PALESTRA

Durante o dia: “Prevenção de Câncer de Colo Uterino”

UBS / ESF SAMBAIATUBA

PALESTRA

10h – “Saúde da Mulher”

UBS / ESF JIP

PALESTRA

10h: “Autoestima e Cuidados com a Saúde”

Agendamento de exames preventivo e mamografia; avaliação odontológica e orientações; sorteio de brindes

ESF GLEBA II

Durante o dia: palestras, sorteio de brindes e lanche no encerramento do evento

DIA 10

ESF PARQUE SÃO VICENTE

PALESTRA

8h – “Saúde da Mulher” e “ Saúde Bucal”

Durante o dia: Atividade Física – Alongamento

UBS / ESF VILA MARGARIDA

PALESTRA

14h – “Auto-cuidado para Gestantes”

UBS / ESF PRAÇA VITÓRIA

PALESTRAS

13h30 – “Violência Domestica”, “DSTs”, “Métodos anticoncepcionais, Planejamento Familiar” (serão realizados testes rápidos de sífilis, HIV e gravidez, além de agendamento de colpocitologia oncótica)

14h – “Abordagem ao Câncer de Mama e Colo Uterino, Endometriose, Cistos de Ovários e Mioma” com alunos do 5º ano de medicina (UNILUS)

15h – “Alimentação Saudável nas Fases da Mulher” (haverá distribuição de lembrancinhas)

UBS CENTRAL

Durante o dia: Orientações e Encerramento da Semana da Mulher

DIA 13

UBS / ESF JARDIM GUASSU

PALESTRA

7h30 – “Saúde da Mulher” na empresa PACO

UBS / ESF JIP

PALESTRA

7h30 – “A Importância da Prevenção de Colo de Útero” (terá café da manhã)

DIA 15

UBS / ESF JARDIM GUASSU

13h – Coleta de PCCU e Palestra

