A Caixa Econômica Federal abrirá 1.891 agências em quatro sábados entre março e julho, com exceção do mês de abril, para atender aos interessados em sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Nas cidades da Baixada Santista, serão 19 unidades reforçando o atendimento, cinco em São Vicente.

Neste sábado (18), as agências estarão abertas para tirar dúvidas sobre o saque, cadastramento de senha do Cartão do Cidadão ou cadastro de trabalhadores. Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, todas as unidades abrirão duas horas mais cedo. E a partir do dia 10 de março – quando os saques começam a ser liberados para pessoas nascidas em janeiro e fevereiro – elas funcionarão nos seguintes sábados: 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho, das 9h às 15h.

A data para o saque dos recursos é de acordo com a data de nascimento dos cotistas. Os nascidos em janeiro e fevereiro podem sacar a partir do dia 10 de março; após 10 de abril, é a vez dos trabalhadores nascidos entre março, abril e maio; a partir do dia 12 de maio, os nascidos entre junho, julho e agosto; a partir de 16 de junho, os nascidos entre setembro, outubro e novembro; e a partir de 14 de julho, os nascidos em dezembro.

Confira as agências selecionadas na Região:

SÃO VICENTE

Rua Jacob Emerick, 215, Centro

Praça Barão do Rio Branco, 71, Centro

Rua Frei Gaspar, 2.233, Parque São Vicente

Rua Antonio Emmerick, 1.682, Vila São Jorge

Av. Dep. Ulysses Guimarães, 1.103, Jardim Rio Branco

SANTOS

Rua General Câmara, 15, Centro

Rua Marcílio Dias, 170, Gonzaga

PRAIA GRANDE

Av. Pres. Costa e Silva, 748, Boqueirão

Av. Ayrton Senna da Silva, 1.511 (Litoral Plaza Shopping)

Av. Pres. Kennedy, 7.074, Ocian

Av. Pres. Kennedy, 4.118, Aviação

BERTIOGA

Av. Anchieta, 715, Jardim Paulista

CUBATÃO

Av. Nove de Abril, 2.081, Centro

Av. Pedro José Cardoso, 480, Vila Paulista

GUARUJÁ

Av. Santos Dumont, 396, Pae Cará

Av. Leomil, 645, Centro

Av. Adhemar de Barros, 1.287, Santa Rosa

ITANHAÉM

Av. Condessa de Vimieiros, 183, Centro

MONGAGUÁ

Rua Brasília Teixeira Seckler, 84, Centro

PERUÍBE

A cidade não terá agências bancárias abertas aos sábados.

TIRE SUAS DÚVIDAS

Basta acessar o site da Caixa específico para o assunto, o www.caixa.gov.br/contasinativas.

Também está disponibilizado o telefone 0800-7262017.