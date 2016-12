O Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São Vicente realizam até sexta-feira (23), sempre às 19 horas, sua cantata de natal, com a apresentação de dois a três corais por dia, apresentando canções natalinas, com entrada franca e apresentação nos terraços do centenário casarão (o imóvel principal foi construído em 1890 e o imóvel acessório – que foi residência do coronel José Lopes, ex-intendente/prefeito, é de 1865).

Na oportunidade e em todos os dias, nos mesmos horários, acontece a chegada de papai noel, que irá distribuir ás crianças, doces e guloseimas.

Na sexta feira especialmente, dia 23, á partir das 18 horas, as alunas de “estilismo” e “corte e costura” do instituto histórico e geografico sob o comando da professora e estilista maria izilda bueno de oliveira, estarão expondo suas criações e modelos com o apoio da confecção luiza nancy (que absorve as formadas na instituição) e da escola de modelos ana rennó. Serão 21 peças de vestidos diversos que serão apresentados em passarela nos centenários jardins ao público.

Nesta quarta, quem se apresentou foi o coral vicentino, o coral vozes do semente de luz e o coral univozes (do colégio universitas ). Nesta quinta-feira, será a vez do coral vicentino, coral integrasom e karol bueno. Na sexta-feira, haverá apresentação do coral vicentino, coral celebration kids e coral celebration