Várias atividades estão programadas para este fim de semana (18 e 19) na Tenda Verão 2017. Shows musicais, oficinas culturais e dança vão agitar a Praia do Itararé, próximo ao Teleférico.

Confira a programação, com atividades para toda família:

SÁBADO 18/02

10h – Espaço Kids com atividades de pintura, desenho e gincanas com o Colégio Integração

10h – Oficina de Hip Hop, com Anderson Oliveira

11h – Aeroboxe e alongamento com a Academia Just Fit​ e grupo O Bicho Pegô

12h – Aula de lambaeróbica com grupo Millenium ​

13h – Zoe Fit e treinamento funcional com a Associação Ponto e Vírgula

14h – Grupo O Bicho Pegô e Academia Just Fit

15h30 – ​Aula aberta de aeroboxe e alongamento corporal com a Academia Just Fit

16h – Aula de lambaeróbica com grupo Milleniun

17h – Dança monitorada com Thiago Balão

17h30 – Ensaio aberto com a banda Mad Mamba

19h – Show musical com Kawabanga

20h30 – Show musical com a banda Re Pense Jah

DOMINGO 19/02

10h – Espaço kids com atividades de pintura, desenho e gincanas com o Colégio Integração

11h – Aerobox, alongamento com Academia Just Fit​ e grupo O Bicho Pegô

12h – Aula de Lambaeróbica com grupo Millenium​

13H – Oficina de dança com Tio Andy

15h30 – ​Aula aberta de aeroboxe e alongamento com Academia Just Fit​

16h – Aula de lambaeróbica com grupo Mileniun​

17h – Dança monitorada com Thiago Balão

17h30 – Ensaio aberto com Théo Cancelo

19h – Show musical com a banda Cidadão Blindado