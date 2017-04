Trabalhadores que estão na busca por um emprego poderão contar com uma grande ajuda para se inserir no mercado de trabalho. O programa Time do Emprego, coordenado pela Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho (Sert), em parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect), abre inscrições para novas turmas nesta segunda-feira (17).

Os interessados podem realizar a inscrição via internet ou comparecendo nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT), tanto da Região Insular (Rua Frei Gaspar, 384, térreo – Centro) quanto da Área Continental (Av. Deputado Ulisses Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco), munidos do RG, CPF e comprovante de residência. O prazo de inscrição termina no dia 20 ou até o preenchimento das 100 vagas distribuídas em quatro “times” com 25 participantes cada.

Podem participar trabalhadores desempregados maiores de 16 anos ou jovens em busca do primeiro emprego que morem em São Vicente. Durante 12 encontros, os participantes realizam diversas dinâmicas para elevar a autoestima e a motivação, além de técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho e aperfeiçoamento de habilidades. Temas como redigir um currículo adequadamente, vestir-se para uma entrevista e destacar qualidades próprias em um processo seletivo serão abordados no decorrer do curso.

As aulas estão previstas para acontecer duas vezes por semana no Camp Rio Branco (Rua José Fagundes Bezerra 376 – Jardim Rio Branco) e no Instituto Mix de Profissões (Av. Antônio Emmerich, 1641 – Jardim Guassu). O aluno também pode optar pelo período em que quer realizar o curso: pela manhã, das 8 às 12 horas, e à tarde, das 13h30 às 17h30.

Inscrições podem ser feitas nos links ao lado, de acordo com o local escolhido pelo interessado: Área Continental: https://www.doity.com.br/time-do-emprego-area-continental; Área Insular: https://www.doity.com.br/time-do-emprego-area-insular.