O programa Time do Emprego, coordenado pela Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho (Sert), em parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect), abre inscrições para novas turmas, na segunda-feira (18/09). As pré-inscrições podem ser feitas pelo site: https://doity.com.br/timedoempregosv até o dia 19 ou quando todas as vagas estiverem preenchidas.

Devido à grande procura, esta edição contará com 180 vagas, 80 a mais em relação ao primeiro semestre. No total, serão seis “times” com 30 participantes cada. Em até dois dias após a pré-inscrição, a equipe do Time do Emprego entrará em contato com os interessados por e-mail para fazer validação de inscrições e solicitar a entrega da documentação necessária para efetivar a adesão dos participantes ao programa.

O Time do Emprego é destinado para trabalhadores desempregados maiores de 16 anos ou jovens em busca do primeiro emprego que morem em São Vicente. Durante 12 encontros, os participantes realizam diversas dinâmicas para elevar a autoestima e a motivação, além de técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho e aperfeiçoamento de habilidades. Temas como redigir um currículo adequadamente, vestir-se para uma entrevista e destacar qualidades próprias em um processo seletivo serão abordados no decorrer da capacitação. Vale ressaltar que o programa não oferece vagas de emprego e sim orientações sobre como entrar ou se recolocar no mercado de trabalho.

As aulas estão previstas para acontecer as segundas e quartas-feiras no Camp Humaitá (Avenida José Singer, 452 – Humaitá), terças e quintas-feiras no Camp Rio Branco (Rua Perpétua de Oliveira Freitas, 269 – Jardim Rio Branco) e no Complexo Administrativo Municipal (Rua José Bonifácio, 404, 6º andar – Centro). O aluno também pode optar pelo período em que quer realizar o curso: pela manhã, das 8h30 às 12h30, e à tarde, das 13h30 às 17h30. Os primeiros encontros serão no dia 25 de setembro (Camp Humaitá) e 26 de setembro (Camp Rio Branco e Complexo Administrativo Municipal).