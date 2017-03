Tite soube que a Seleção Brasileira estava matematicamente classificada para a Copa do Mundo de 2018 enquanto concedia entrevista, logo após a vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai, nesta terça-feira, em Itaquera – a derrota por 2 a 1 do Uruguai para o Peru sacramentou a conquista da vaga. O técnico, então, abriu um largo sorriso e fez uma expressão de alívio.

“Obrigado, pai do céu!”, agradeceu Tite, que se animou a ser incitado comemorar a classificação degustando uma caipirinha. Era assim que ele festejava os seus feitos pelo Corinthians. “Vai ser uma caipora desse tamanho!”, disse, enquanto afastava as palmas das mãos.

Com 33 pontos ganhos nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira está na liderança disparada (a segunda colocada Colômbia soma 24) e certamente ficará entre as quatro primeiras colocadas, que se classificam para a Copa da Rússia, ao final do torneio. Nas últimas rodadas, enfrentará Equador, Colômbia, Bolívia e Chile.

Segundo Tite, que se recusava a fazer projeções antes de a classificação estar assegurada, os compromissos derradeiros servirão para promover testes na sua Seleção Brasileira.

“Antes, omiti e não fui verdadeiro. Tínhamos conversado para o time ficar focado no trabalho até o momento em que se classificasse. Agora, abrimos perspectivas. Tal qual o jogo contra a Colômbia (refere-se ao amistoso em prol das famílias das vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense, em Medellín), há a oportunidade de uma série de outros jogadores também atuar”, avisou Tite.

Ainda assim, o técnico continua cauteloso ao projetar a consolidação da sua Seleção, vitoriosa em oito jogos consecutivos nas Eliminatórias, com amistosos contra adversários de outros continentes. “Não dá para a gente falar do jogo de hoje, não? Vamos deixar essas situações todas para depois”, sorriu.