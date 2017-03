Não se sabe quando, mas a tarifa de ônibus em Santos pode ser reajustada a qualquer momento, passando de R$ 3,45 para R$ 3,85. O presidente do Tribunal de São Paulo (TJ-SP), Paulo Dimas, autorizou a prefeitura de Santos a cobrar novamente o valor de R$ 3,85 para os ônibus municipais.

A polêmica envolvendo o aumento do valor da passagem tem sido notícia desde janeiro quando foi anunciada pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, no dia 8 de janeiro.

Houve protesto dos usuários do transporte público. Além do aumento , os passageiros reclamavam da falta de higiene nos veículos, superlotação e do tempo de espera nos pontos. Na época , uma decisão judicial da juíza Patrícia Naha, da 2° Vara da Fazenda Pública de Santos, barrou o aumento. Segundo a juíza, o valor reajustado estava acima da inflação, sem justificativa alguma, não levando em conta de que as tarifas públicas devem ser baixas.

A prefeitura e a Viação Piracicabana recorrem e o TJ derrubou a liminar que mantinha o preço sem reajuste. Ele justificou a decisão reforçando que a manutenção do valor antigo causaria um prejuízo mensal de mais R$ 1 milhão para os cofres públicos.

Em nota, a prefeitura disse que a decisão do TJ restabelece o valor da tarifa que havia sido decretado para compensar o aumento de custos e diminuição no número de passageiros. Até o fechamento da edição, a Viação Piracicabana ainda não havia informado a partir de quando o aumento passará a vigorar.