A Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Obras Especiais, informa que devido à reforma de infraestrutura do AME Mais – Ambulatório Médico de Especialidades haverá necessidade de interrupção momentânea no fornecimento de energia elétrica na altura do número 291 da Avenida Presidente Wilson, das 8h às 11h, no próximo domingo (13).

Além disso, por conta da instalação de cinco máquinas de ar condicionado no prédio, se faz a necessidade de um guindaste na pista, interditando as três faixas de trânsito sentido Centro-Praia e de uma faixa Praia-Centro, no trecho entre a Rua Rangel Pestana e a Rua Messia Assú, no período das 6h às 12h30. O tráfego dos automóveis que segue sentido praia será desviado para a Rua Rangel Pestana.

A rota do transporte público será desviada para a Linha Amarela e vai a partir da Rua Visconde do Rio Branco até a Rua Doutor Américo Brasiliense. O trajeto segue normalmente após este trecho.

AME Mais – O Ambulatório Médico de Especialidades fica na Avenida Presidente Wilson, 291. O espaço conta com 27 especialidades médicas entre elas cardiologia, oftalmologia, dermatologia e endocrinologia, e não médicas como nutrição, psicologia e fisioterapia. A unidade também oferece exames diagnósticos e terapêuticos, como raio-x, mamografia, ecocardiograma e colonoscopia.