Desde ontem (15), o Centro de São Vicente passará por uma mudança viária provisória para facilitar a circulação de consumidores. A Rua Martim Afonso terá o tráfego de veículos proibido no trecho compreendido entre as ruas João Ramalho e Frei Gaspar, das 8 às 24 horas.

Segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes (Setrans), em princípio, a alteração será mantida até o dia 25 deste mês. No entanto, uma nova avaliação será feita após o Natal para definir se haverá a necessidade de prorrogação da interdição.

A medida visa garantir a segurança dos pedestres que passam no local, o mais movimentado do centro da Cidade. Com as calçadas lotadas de consumidores, muita gente utiliza a rua para caminhar, ampliando riscos de acidentes.

“Temos em São Vicente o principal comércio de rua da Baixada Santista. Sabemos o movimento que é gerado nessa época do ano e não adotamos essa medida pela responsabilidade de garantir a segurança de todos”, comenta Alexandre de Almeida Costa, secretário municipal de Trânsito e Transportes.

Como rota alternativa, o motorista que vem pelas avenidas Presidente Wilson ou Antonio Emmerich, deverá acessar diretamente a Rua XV de Novembro. Já quem vem pela João Ramalho poderá antecipar a virada na XV de Novembro ou seguir até a Rua Tibiriçá, fazendo o retorno pela Frei Gaspar.

Expectativa – Com a proximidade do Natal, os lojistas do Centro de São Vicente estenderam o horário de funcionamento de seus estabelecimentos até as 22h. A partir de amanhã, medida semelhante será adotada pelo Shopping Brisamar, que passará a fechar às 23h. Nos dias 22 e 23, o expediente será das 10h à meia-noite e, na véspera do Natal (24) e Ano Novo (31), das 10 às 18h.

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios Portuários (Secinp) de São Vicente, a estimativa é que haja um aumento de 20% nas vendas com relação a 2016.