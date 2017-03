O São Paulo terá o apoio massivo de sua torcida no clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas (de Brasília. O Tricolor informou que quase 40 mil ingressos já foram vendidos para o Majestoso. Por determinação do Ministério Público, haverá apenas torcedores do time mandante no Morumbi.

Sem vencer há quatro partidas na temporada, o São Paulo tem no clássico contra o Corinthians, uma boa oportunidade de recuperar a confiança, segundo Gilberto. “Se a gente vencer eu não me importo de não ir bem, eu me importo com a vitória. Não gosto de perder. Se falar assim: ‘Oh, você não vai fazer gol, mas a gente vai ganhar’. Para mim, tudo bem”, assegurou o jogador, em entrevista coletiva.

“Por se tratar de um clássico, é sempre importante vencer e, jogando bem, é bem melhor. Sabemos da responsabilidade, até porque dentro de casa teremos bastante torcida a favor. Isso é importante, o apoio do torcedor vai fazer com que elevemos nossas forças”, concluiu.

Já do lado corintiano, o técnico Fábio Carille já deixou claro que deve utilizar Pedrinho entre os titulares no clássico deste domingo, e não mostra qualquer receio quanto a uma possível dificuldade do atleta em encarar um Majestoso logo em seu terceiro jogo como profissional. Para ele, será importante na formação do jogador atuar em partidas desse nível.

O Pedrinho é um jogador muito técnico, muito rápido, tem que saber usar dentro de campo, uma zona de muito contato. Quando sobe para o profissional é como vai ser com a questão de personalidade, não inscrevemos por não conhecer o atleta no profissional. Mas, na primeira oportunidade que nós tivemos, a gente colocou porque viu que ele tem condição”

O mais provável é que Carille forme um meio-campo com Gabriel, Maycon, Rodrinho, Jadson e Pedrinho, deixando Jabá entre os suplentes. Além da ótima impressão inicial causada pelo canhoto, as más exibições do companheiro frente a Ponte Preta e Red Bull pesam bastante na hora da decisão.