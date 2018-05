Nesse sábado (26) o tango será o protagonista da tarde em evento musical em São Vicente. A atração “Uma tarde de tango no museu” será realizada às 16h, no Instituto Histórico e Geográfico da Cidade (Rua Frei Gaspar, 280 – Centro), com entrada gratuita, e contará com a presença do cantor Valter Cordoba e os dançarinos Inez Antunes e Cristopher Bittencourt.

A música dramática e a dança marcada por passos fortes e cadenciados possuem origem argentina, representando os sentimentos da paixão, melancolia e tristeza.

O evento é realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e possui apoio da Secretaria de Cultura da Cidade (Secult).

Histórico - No século XIX o país recebeu um grande número de imigrantes com o objetivo de ampliar a mão de obra, tendo um grande contato cultural com o povo espanhol, francês, polonês e italiano. A grande população masculina residente no país gerou a criação dos prostíbulos. Só a capital argentina, Buenos Aires, possuía mais de 200 casas de prostituição. O grande movimento nessas casas noturnas proporcionou o surgimento de espetáculos e encenações musicais.

No começo as apresentações de tangos não possuíam cantores, sendo realizadas somente com músicos e dançarinos. Com o passar dos anos as letras foram incorporadas e retravam o cenário noturno onde foi criado.

Com a popularização da dança na Europa, o tango passou a ser atacado por religiosos, chegando a ser apresentado para o Papa Pio X para que o mesmo avaliasse a dança. Após a sua autorização, a dança saiu do cenário dos prostíbulos e ganhou os salões de festas europeus.

O ritmo se transformou com o passar do tempo, criando variações como o tango valsa, tango milonguero e até mesmo o eletrotango que mistura o tradicional aos sons eletrônicos.