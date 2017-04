A UNIBR – Faculdade de São Vicente realizará mais uma edição do Projeto Safári. A iniciativa tem como objetivo atender a comunidade de São Vicente na orientação do preenchimento e elaboração da Declaração de Imposto de Renda 2017 ano base 2016, no modelo simplificado ou completo, com restrição aos programas de ganho de capital e demais programas complementares à Declaração Completa.

O atendimento acontecerá exclusivamente no dia 8 de abril, das 9 às 14 horas, e será feito por estudantes do

Curso de Ciências Contábeis, sob a orientação do corpo docente do curso.

O Projeto é um ato social da Faculdade de São Vicente e o participante deverá contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível para doação ao Fundo Social de Solidariedade de São Vicente.

Atendimento – Para o atendimento é necessário a apresentação dos seguintes documentos:

• Cópia da declaração do IR de 2016 (gravada em “pen drive” ou impressa);

• Informes de rendimentos recebidos das fontes pagadoras (no caso de assalariados);

• Cópias de recibos/notas fiscais fornecidos a pacientes/clientes (no caso de autônomos);

• Livro-caixa (no caso de autônomos);

• Informe de rendimentos do INSS (no caso de quem recebe benefícios previdenciários) ou de entidades de previdência

privada;

• Informes de rendimentos financeiros fornecidos por bancos;

• Informes de pagamento de contribuições a entidades de previdência privada (é preciso nome e CNPJ da entidade);

• Recibos/carnês de pagamento de despesas escolares dos dependentes ou do próprio contribuinte (é preciso nome e CNPJ dos emitentes);

• Recibos de aluguéis pagos/recebidos em 2016;

• Nome e CPF dos beneficiários de despesas com saúde (médicos, dentistas, psicólogos etc.);

• Nome e CNPJ dos beneficiários de pagamentos a pessoas jurídicas (planos de saúde, exames laboratoriais etc.);

• Nome e CPF de beneficiários de doações/heranças;

• Nome dos dependentes e CPF, quando tiver;

• Nome e CPF dos alimentandos (para comprovar o pagamento de pensão alimentícia);

• Carnê do INSS do empregado doméstico com os recolhimentos das contribuições (é preciso nome, CPF e NIT do empregado);

• Escrituras ou compromissos de compra e/ou venda de imóveis/terrenos adquiridos/vendidos em 2016;

• Documento de compra e/ou venda de veículos em 2016 (marca, modelo, placa e nome e CPF/CNPJ do comprador/vendedor);

• Documento de compra de veículos/bens por consórcios em 2016;

• Documentos sobre rescisões trabalhistas (se for o caso), com valores recebidos (salários, férias, 13º salário, FGTS etc.);