Com a chegada do inverno, os casos de gripe costumam aumentar. Por isso, todos os anos é realizada a Campanha de Vacinação contra a Gripe.

A Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), começa a aplicar as doses, a partir da próxima segunda-feira, dia (23), seguindo cronograma estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A Campanha vai até 1º de junho.

Este ano, a Divisão Técnica de Imunização do Estado (CVE/CCD/SES-SP) comunicou que entregará as doses da vacina contra a gripe (Influenza) de forma parcelada e informou o calendário de vacinação que deverá ser seguido pelo Município.

Na segunda (23) serão vacinados os profissionais da saúde, indígenas e as pessoas com 60 anos ou mais. Em 2 de maio começam a ser vacinadas as crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas. A partir do dia 9 de maio, serão imunizados professores, pessoas privadas de liberdade e comorbidades (doenças crônicas não transmissíveis).

A vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF), de segunda a sexta, das 9h às 15h30. A dose aplicada durante a campanha é trivalente e protege contra os vírus H3N2, H1N1 e B.

DIA D – O Dia D de Vacinação contra a gripe está marcado para 12 de maio (sábado). Neste dia, todas as unidades de saúde vão funcionar das 8 às 17 horas, além dos postos volantes relacionados: Supermercado Extra – Av. Presidente Wilson, 903 e no Posto Itararé: 8h as 17h Shopping Brisamar – R. Frei Gaspar, 365 – Centro: das 10h às 17h No Sitio Acaraú – das 10h às 14h.

A meta é imunizar 75 mil pessoas pertencentes aos grupos considerados como público-alvo.

Durante a Campanha contra a Influenza também será oferecida a vacina contra a Febre Amarela para quem ainda não foi vacinado.

Casos – A Cidade não registrou atendimento relacionado a casos de gripe neste ano. Em 2017, foram cinco casos. Já em 2016, foram 24 confirmações. Os moradores que tomaram a vacina em 2017 devem se imunizar novamente em 2018, porque com o passar dos meses a imunidade vacinal fica reduzida.