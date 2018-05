A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre nesta segunda-feira (21/05), as inscrições para 18.250 vagas do vestibular do 2º semestre de 2018, destinadas a 116 polos de todo o Estado. Serão oferecidos cinco cursos: Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Licenciaturas em Matemática e Pedagogia, além de Tecnologia em Gestão Pública, parceria com o Centro Paula Souza. As inscrições terminam dia 19 de junho e devem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br (link “Univesp- Processo Seletivo 2º Semestre 2018”).

Não há limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 45,00. Nos três primeiros dias, de 21/05, às 10h, até 23/05, às 23h59, todas as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa. Os cursos são totalmente gratuitos. As provas serão realizadas no dia 08/07, às 14h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Paulo. A lista completa de municípios e polos também estará disponível no site da Vunesp, a partir do dia 21/05.

Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores. Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal de youtube: https://www.youtube.com/user/univesptv

De acordo com o governador Márcio França, a Univesp representa a oportunidade para jovens cursarem graduações no padrão das melhores universidades brasileiras. “Para contribuir ainda mais com o ingresso à universidade, neste vestibular de 2º semestre, vamos disponibilizar a isenção da taxa de inscrição destinada às pessoas cadastradas no CadÚnico”, ressalta.

Para a presidente da Univesp, a pedagoga Fernanda Gouveia, que assumiu a gestão em maio, sua missão é trabalhar na expansão do ensino superior e garantir a qualidade, com as parcerias da USP, Unesp, Unicamp e Centro Paula Souza. “A graduação a distância responde rapidamente às demandas da população mais vulnerável. Acredito que a educação transforma e a Univesp já contribui para essa realidade no Estado de São Paulo”, afirma.

Saiba mais sobre os cursos da Univesp: https://univesp.br/cursos

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). Entre seus principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza (CPS), USP, Unesp e Unicamp. Em junho de 2017, a nova gestão deu início ao plano de expansão, com o objetivo da universalização do ensino superior. Em um ano, já foram ofertadas mais 55 mil vagas em 330 polos do Estado, localizados em 290 municípios. A Univesp oferece os cursos de Tecnologia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e Computação, Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática e Pedagogia. Os cursos da Univesp são realizados em ambiente virtual, que garante a interação do estudante com o tutor, além de disponibilizar videoaulas, bibliotecas digitais e os conteúdos pedagógicos.