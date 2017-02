Depois de um primeiro final de semana de muito agito e diversão, a programação de blocos e bandas de Carnaval prosseguem neste final de semana, a partir desta sexta-feira. A festa segue até a primeira semana de março, sempre às sexta-feiras, sábados e domingos. A realização da Liga Carnavalesca de Blocos e Bandas Vicentinas (Licabba) e Secretaria de Cultura de São Vicente (Secult).

Confira a programação deste fim de semana:

17/2 (sexta-feira)

BANDA TIRANDO ONDA (Tancredo)

Concentração: 15 horas, Rua Alexandre Figueiredo e Cunha

Desfila das 19h30 às 21h30

18/2 (sábado)

BANDA TIA BOLA (Vila Fátima)

Concentração: 16 horas, Rua Cuiabá esq c/ Rua Curaçal

Desfile das 18h às 20 horas.

BANDA UNIDOS DO BITARU (Parque Bitaru)

Concentração: 16 horas, Rua Tiradentes esq c/ Rua Gastão de Moura Maia

Desfile das 20h às 22 horas

BANDA DELÍRIOS (Parque das Bandeiras)

Concentração: 17 horas, na Rua Ernandes Xavier de Souza.

Desfile das 19h às 21 horas.

19/2 (domingo)

BANDA VERDE E AMARELO (Vila Fátima)

Concentração: 15 horas, na Rua Isabel Correia Martins

Desfile das 16h às 18h30

BANDA NADA NOS ABORRECE (Vila Margarida)

Concentração: 15 horas, na Rua Alexandria, 161

Desfile das 17h às 19 horas.

BANDA TO BEBO (Tancredo)

Concentração: 15 horas, na Avenida Marcolino Xavier de Carvalho, em frente ao Mercado Almeida Rocha

Desfile das 17h às 19 horas

BANDA FIEL SV (Gonzaguinha)

Concentração: 18 horas, na Praça 22 de Janeiro.

Desfile das 19h às 21 horas.

CONCENTRA + NÃO SAI (PARADAS)

BANDA SAMUCA (Gonzaguinha)

10 às 22 horas

Entre Rua Candido Rodrigues e Rua João Ramalho

BANDA AMIGOS DA 21 (Parque Bitaru)

12 àS 22 horas

Rua Vinte e Um de Setembro esq c/ Rua Oswaldo Eduardo

BANDA DA A.A.V.V (Praça da Biquinha)

14 às 20 horas

Praça 22 de Janeiro

BLOCO TO CAUSANDO (Parque Bitaru)

15h às 22 horas

Esquina da Avenida Nações Unidas c/ João Serrano

BLOCO DAS PALITAS (Estrutura da Encenação)

15 às 22 horas

Na faixa de areia, na Praça Tom Jobim