A Secretaria de Turismo, em parceria com a Secretaria de Transportes, adequaram o itinerário das vans do transporte vicentino que trafegam pela Linha Vermelha. A medida permitirá que as lotações percorram toda a extensão da Rua Anita Costa, na Vila Voturuá, até a entrada do Parque Ecológico Voturuá.

Para o secretário de Turismo, Henrique Marx, a determinação volta a cumprir o que determina a lei e vem de encontro ao anseio dos permissionários que operam o serviço, da população e dos turistas. “Será uma forma de dar comodidade aos visitantes do Parque Ecológico, principalmente no final de semana”, destaca Marx.

A medida passa a valer a partir desta segunda-feira (13). Mais informações, pelo telefone (13) 3561-2851.