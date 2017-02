Com sete mil lugares disponíveis para o público na Passarela Dráusio da Cruz (Av. Afonso Schmidt s/nº, Zona Noroeste), começa nesta terça-feira (7), às 9h, na bilheteria do Teatro Municipal Braz Cubas (Av. Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias), a venda de ingressos para o desfile das escolas de samba, que será realizado entre os próximos dias 17 e 19.

Os convites, limitados a quatro por pessoa, custarão R$ 10,00, mas quem doar um quilo de alimento não perecível pagará R$ 5,00. Com as acomodações dos camarotes, cada um com capacidade para 30 pessoas, e espaço para convidados e autoridades, o sambódromo terá capacidade para cerca de 10 mil pessoas, número igual ao do ano passado.

Os camarotes custam R$ 5 mil para os três dias e já podem ser reservados na Secretaria de Turismo (Setur) pelo telefone 3201-8000.

Frisas

Este ano, as arquibancadas foram substituídas por cinco frisas cobertas, que receberão mesas e cadeiras, oferecendo maior conforto e proximidade do público com os carnavalescos.

O grupo especial é formado pelas seguintes agremiações: Unidos dos Morros, Mocidade Independente de Padre Paulo, Mocidade Amazonense, Vila Mathias, X-9, Brasil, União Imperial e Sangue Jovem. No grupo de acesso estão Mocidade Dependente do Samba, Real Mocidade Santista, Bandeirantes do Saboó e Unidos da Zona Noroeste.

Ambos os grupos desfilam nos dias 17 e 18 – a data e a ordem serão definidas por sorteio. Já o grupo 1, que se apresenta no dia 19, contará com a Império da Vila, Mãos Entrelaçadas, Unidos da Baixada, Imperatriz Alvinegra e Dragões do Castelo.

ART

As escolas de samba têm até as 18h da próxima segunda (13), para apresentar na Setur (Largo Marquês de Monte Alegre, 2, Valongo) a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada carro alegórico. A exigência atende ao artigo 14 do decreto 7.662, que regulamenta o desfile, publicado no dia 30 de janeiro no Diário Oficial. A ART é obrigatória desde 2014, como requisito de segurança. Os ajustes promovidos no regulamento atendem às solicitações da Liga Independente e Cultural das Escolas de Samba de Santos.