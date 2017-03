Em diversos trechos da ciclovia que margeia o VLT (Veículos Leve Sob Trilho) em São Vicente, a grade que seria de proteção, está se tornando um risco para os ciclistas que passam pelo local.

Isso porque essas grades parecem ter sido instaladas de forma invertida, com a parte pontiaguda para cima. “Fui procurado por ciclistas, que inclusive falaram de pessoas que já se machucaram nestas grades. Se a pessoa se desiquilibra da bicicleta, ou em algum acidente acaba apoiando a mão ou batendo com outra parte do corpo, ela acaba se ferindo”, explica o vereador Roberto Rocha, que solicitará da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pela obra do VLT, o reparo imediato.

“Na verdade, é necessária a inversão da grade. Acredito que seja algo simples e não seja oneroso. Mas precisa ser feito de forma urgente, pois estamos tratando da segurança dos nossos ciclistas”, completou o parlamentar.