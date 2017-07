O vereador de São Vicente, Esdras Nascimento, conseguiu junto ao Deputado Estadual Carlos Bezerra Junior (PSDB) a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, para investimentos na área da saúde na cidade.

Segundo o vereador, esse dinheiro será usado para a melhoria da estrutura física de algumas UBSs. “Para ter uma ideia da importância dessa verba que consegui, ela foi a única liberada para uma cidade da Baixada Santista nesse último pacote do Governo Estadual, onde apenas 56 cidades, das 645 no estado de SP, foram contempladas” disse Esdras.

De acordo com Esdras Nascimento, a ajuda do deputado e amigo Carlos Bezerra foi de suma relevância ao liberar essa verba. Segundo ele, após visitar as UBSs e UPAs de São Vicente, identificou algumas necessidades urgentes nas unidades e foi pleitear a verba junto ao governo estadual, através do deputado Bezerra.

O vereador destaca a grande satisfação de conseguir esse importante recurso para município, haja vista que é uma das maiores demandas da população de São Vicente. “Com trabalho, apoio, dedicação e honestidade, podemos melhorar muito e, espero que o prefeito viabilize todos meios necessários para que a utilização desses recursos seja nas áreas mais carentes de cada UBS”, afirma Esdras Nascimento.