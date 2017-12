Quem busca a oportunidade para fazer um curso técnico, e assim se destacar no mercado de trabalho, pode fazer o Vestibulinho da ETEC para o primeiro semestre. As inscrições para o processo seletivo vão até as 15h dessa quarta-feira (13). O valor da taxa de inscrição é de R$ 27,80 e as provas acontecem no dia 21 de janeiro de 2018.

Em São Vicente, a ETEC Dra. Ruth Cardoso tem vagas em diferentes áreas, inclusive de cursos EAD. Os cursos oferecidos são: Administração (on- line), Comércio (on-line), Edificações (40 vagas no período da tarde), Edificações (vagas remanescentes no período da tarde e noite), Edificações (40 vagas no período da noite), Enfermagem (40 vagas no período da manhã), Ensino Médio (80 vagas no período da manhã), Guia de Turismo (EAD), Informática (40 vagas no período da tarde), Informática (vagas remanescentes no período da tarde e da noite), Informática (40 vagas no período da noite), Secretariado (on-line).

As inscrições podem ser feitas no site http://www.vestibulinhoetec.com.br

Confira o cronograma do processo seletivo:

De 14/11 até as 15h do dia 13/12/2017 – Inscrições do Processo Seletivo no site www.vestibulinhoetec.com.br

16/01/2018 – Divulgação dos locais de Exame.

21/01/2018, às 13h30min –

21/01/2018(domingo), a partir das 18h – Divulgação do gabarito oficial para os Ensinos Técnico e Médio – 1º Módulo/1ª série – no site www.vestibulinhoetec.com.br.

22/01/2018 (segunda-feira), a partir das 14h – Divulgação do gabarito oficial para acesso as vagas remanescentes de 2º módulo no site www.vestibulinhoetec.com.br.

23/01/2018 (terça-feira), a partir das 14h – Divulgação do gabarito oficial dos Cursos de Especialização (somente nas Etecs).

A partir de 31/01/2018 – Divulgação da lista de classificação geral para os cursos técnicos com prova de aptidão.

A partir de 06/02/2018 – Divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos.

07/02 e 08/02/2018 – Divulgação da 1ª lista de convocação e matrícula.

09/02 e 15/02/2018 – Divulgação da 2ª lista de convocação e matrícula.

Para mais informações, o candidato pode entrar em contato através do número (13) 3467-7153, pelo site: www.etecdrc.com.br ou por e-mail: contato@etecdrc.com.br.