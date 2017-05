Estudantes da Baixada Santista têm até o próximo dia 12 para tentar a chance em uma das 2.095 vagas oferecidas pelas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) na região. Em oito das nove cidades da Baixada existe ao menos uma escola técnica pronta para preparar novos profissionais para o mercado de trabalho.

Na região, o maior número de oportunidades é oferecido em Santos. Somente na Cidade, das três escolas técnicas em funcionamento são ofertadas 640 vagas em diferentes cursos.

E olha que essas vagas são apenas as presenciais. Quem preferir estudar em casa também tem a oportunidade de ingressar no Ensino a Distância (EaD), método on-line que disponibiliza aulas de ponta via internet.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas exclusivamente pelo site a instituição até as 15 horas do dia 12 de maio. A taxa de participação é de R$ 30,00. As provas ocorrerão no dia 11 de junho.

Para se inscrever em um dos cursos técnicos oferecidos no segundo semestre, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio regular.

Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos – EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja deve ter o certificado de conclusão do Ensino Médio, a declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, ter dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.