Após exatos 30 dias de interdição, o Viaduto Mário Covas, na Vila Margarida, será liberado para o tráfego de veículos pesados ontem (15). O equipamento teve sua estrutura recuperada pela Ecovias.

O viaduto é um dos principais acessos de quem vai para Praia Grande. Com a liberação da circulação de veículos pesados, as linhas de ônibus voltarão ao seu percurso normal, a partir da meia-noite desta quarta-feira. Caminhões também estarão liberados no trecho.

Interdição

A interdição parcial do viaduto Mário Covas aconteceu no dia 15 de outubro para que obras estruturais fossem realizadas no local. De acordo com laudos apresentados pela Ecovias, pilares de sustentação do equipamento estavam comprometidos.

Em um acordo judicial, a empresa se comprometeu a executar os serviços no viaduto municipal, enquanto a Prefeitura assumiu a organização do tráfego durante os dias de restrição.